استشهاد متظاهر وإصابة ثلاثة آخرين بأطلاق رصاص حي في ساحة الخلاني

2020/02/01 | 00:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة الخلاني قبل قليل مواجهات بين محتجين وقوات الشغب استخدمت خلالها قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد احد المحتجين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حالة خطرة بعدما استقرت رصاصة في صدره،

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