2020/02/01 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي مرت قبل أيام قليلة الذكري السادسة لولادة الدستور التونسي الثاني ، الذي قال عنه وقتها رئيس المجلس التأسيسي أنه أحسن دستور في العالم ، وقُدم على أنه ضامن للحكم الرشيد والحقوق والحريات والديمقراطية الخ ...
واذا كانت تلك الذكرى قد جلبت الاهتمام في السابق فإنها مرت هذا العام في صمت ، وعندما سُئل رئيس الجمهورية الحالي عن الدستور الذي كان على وشك الصدور في تلك الأثناء قال جملته الشهيرة : لقد أكله الحمار ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس والدستور الثالث.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واذا كانت تلك الذكرى قد جلبت الاهتمام في السابق فإنها مرت هذا العام في صمت ، وعندما سُئل رئيس الجمهورية الحالي عن الدستور الذي كان على وشك الصدور في تلك الأثناء قال جملته الشهيرة : لقد أكله الحمار ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس والدستور الثالث.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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