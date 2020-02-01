برشلونة يتعاقد رسميا مع الموهبة البرازيلية

2020/02/01 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع الشاب ماتيوس فرنانديز لاعب بالميراس البرازيلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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