البنتاغون: تكاليف الحرب في أفغانستان تجاوزت مثيلتها في العراق

2020/02/01 | 01:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات ومواقع كشف المفتش العام في البنتاغون لإعادة إعمار أفغانستان، جون سـوبكو، أن كلفة حرب أفغانستان منذ عام 2001 هي الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.وبلغ الإنفاق على هذه الحرب، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 776 مليار دولار، … Readmore

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