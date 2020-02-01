القاهرة: توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق حول سد النهضة بعد مفاوضات “مضنية وشاقة”

2020/02/01 | 01:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة، واشنطن- وكالات أعلنت وزارة الخارجية المصرية الجمعة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق حول سد النهضة، بعد مفاوضات “مضنية وشاقة” لوزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي.وقالت الوزارة في بيان إن الدول الثلاث … Readmore

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