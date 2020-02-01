خلية الإعلام الأمني: سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى

2020/02/01 | 01:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت خلية الاعلام الأمني عن سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى.واوضحت الخلية في بيان ان “القذائف سقطت ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر دون خسائر بشرية أو مادية”.

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