محافظ ميسان ينفي وجود أية إصابة بفيروس

2020/02/01 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ميسان

نفى محافظ ميسان، علي دواي، الجمعة، وجود اية اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المكتب الاعل...





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