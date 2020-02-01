الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس

2020/02/01 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، عن حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بعد تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا"، مؤكدا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار الوباء.

وقال عازار، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الجمعة، إن الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ تشمل منع الأجانب الوافدين من الصين، من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد القادم.

كما أكد أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت على دخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس، مشيرا إلى أن أي مواطن أمريكي يعود إلى الوطن بعد زيارة مقاطعة هوبي الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، سيتم وضعه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما.



وسيخضع الأمريكيون العائدون من الصين لفحوص طبية في منافذ دخول مخصصة.

وأضاف عازار أن التدابير المتخذة وقائية، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس في البلاد "منخفض"، وأن مهمة السلطات تكمن في إبقاء المخاطر النابعة من "كورونا" عند هذا المستوى.

بغداد اليوم _ متابعة

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.

ووفقا لوكالة "إيرنا" للأنباء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي

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اعلن السفير الإيراني في بريطانيا، بعيدي نجاد، اليوم الجمعة، إن لندن لديها رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران في عهد ما بعد البريكست.

وأضاف نجاد في رسالة نشرها عبر قناته الخاصة على موقع "تليغرام"، أن "هن

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية في بيان، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 فبراير/شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان "سيتم الإجلاء عبر ن

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