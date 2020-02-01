منعاً لفايروس كورونا.. صحة البصرة تقترح منع دخول أي مواطن صيني ومطار المحافظة يستجيب

2020/02/01 | 01:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: علن مدير دائرة صحة محافظة البصرة الدكتور عباس التميمي عن رفع مقترح بمنع دخول اي مواطن صيني في الوقت الراهن عبر كافة المنافذ الحدودية الموجودة في محافظة البصرة وذلك من خلال التنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، لافتاً الى انه … Readmore

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