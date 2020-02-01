“مركز الإعلام الرقمي” DMC: المؤسسات الحكومية العراقية أخفقت مجدداً في الحفاظ على أمنها

2020/02/01 | 01:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد “مركز الاعلام الرقمي” DMC ان المؤسسات الحكومية العراقية اخفقت مجددا في الحفاظ على امنها الرقمي، بعد ان تم تسريب البيانات الخاصة بالآف المتقدمين للحج من عوائل الشهداء، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء.واضاف المركز في بيان ان “معلومات … Readmore

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