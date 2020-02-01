الشباب تبرم مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الإسلامي التركي

2020/02/01 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ابرامها مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الاسلامي التركي للشباب في اسطنبول.

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