مقتدى الصدر يدعوا اتباعه بالتوجه فوراً إلى ساحة التحرير

2020/02/01 | 01:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السيد مقتدى الصدر اتباعه بالتوجه من جديد إلى ساحة التحرير حيث الاعتصام الشعبي المستمر منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر جاء ذلك من خلال إجابة المقرب منه صالح العراقي على سؤال أحد الأشخاص عن مكان وموعد العودة للاحتجاج،

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