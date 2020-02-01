لصالح ترامب.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض خيار استدعاء شهود إضافيين في محاكمة عزل الرئيس

2020/02/01 | 02:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” والوكالات صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية برفض خيار استدعاء شهود إضافيين في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.وجاءت نتيجة التصويت بواقع اعتراض 51 عضوا في مجلس الشيوخ، مقابل 49 وافقوا على طلب الديمقراطيين.ويصيب هذا … Readmore

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