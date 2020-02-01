أبل تستعيد المركز الأول في قائمة مبيعات الهواتف الذكية

2020/02/01 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حديث، أن شركة "أبل" الأمريكية، تصدرت مبيعات سوق الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019، متفوقة على نظيرتها الكورية الجنوبية "سامسونغ"، التي كانت تحتل المركز الأول.

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