بريطانيا تنسحب رسميا من الاتحاد الأوروبي

2020/02/01 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت المملكة المتحدة، رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من الاستفتاء.

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