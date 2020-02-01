الصين: تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/01 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إقليم هوبي الصيني، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وسط انتشار الفيروس القاتل في الصين ومناطق آخرى من العالم.

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