أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 7) :

2020/02/01 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) إستهزاؤهم بالنبى البشر في حياته مقدمة1 ـ المؤمنون بالرسول يعرفون أنه بشر مثل بقية البشر في الإحتياج للخالق جل وعلا ، وأن الله جل وعلا إختاره وإصطفاه لتبليغ الرسالة ، وهو جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالاته ، لذا فالمؤمنون بالرسول يحترمونه ويطيعونه ـ في حياته ـ فيما يبلغه عن ربه .وبعد موته يظل الكتاب الإلهى هو الرسول ، وطالما ظل الكتاب موجودا ......

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