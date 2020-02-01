وسط احتفالات واسعة

2020/02/01 | 03:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدن بريطانيا هذا الصباح احتفالات عارمة جابت شوارعها تعبيرا عن الفرح لخروج دولة بريطانيا العظمى رسمياً من عضوية الاتحاد الأوروبي،

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