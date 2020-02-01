مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع مهاجم نيجيري

2020/02/01 | 04:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميًا، الحصول على خدمات مهاجم جديد، في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، قبل أن يغلق أبوابه.

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