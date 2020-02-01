خمسة أطعمة تساعد على توازن السكر في جسم الإنسان

2020/02/01 | 04:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أخصائية تغذية بريطانية عن أفضل 5 وجبات غذائية تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

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