ماجدة الرومي: القدس ستبقى عربية

2020/02/01 | 06:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي القضية الفلسطينية بوجه “صفقة القرن”، ونشرت على صفحتها الرسمية عبر تويتر مقطع فيديو لها وهي تغنّي “القدس ستبقى عربية..والأرض ستبقى عربية”.وجاء هذا المنشور لتؤكد ماجدة الرومي أنّ “القدس ستظل عاصمة فلسطين الأبدية”.

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