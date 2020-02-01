توقيف أنجي خوري في بيروت

2020/02/01 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نقلت قناة “الجديد” اللبنانية، نقلا عت مصادر أمنية، أنه جرى توقيف نجوى خليق الله المعروفة بأنجي خوري صباح الجمعة في منزلها في بيروت وتحويلها إلى مكتب الآداب فصيلة حبيش و ما زالت الأسباب غير معروفة.

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