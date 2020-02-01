2020/02/01 | 06:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت خبيرة كيف يمكنك الجمع بين العلم والتفكير الإيجابي لتحقيق أهدافك بنجاح.وشرحت عالمة العلوم العصبية والمدربة الحياتية والطبيبة النفسية الدكتورة تارا سوارت، التي تُدرّس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية كينجز في لندن، في كتابها الجديد “المصدر”، كيف يمكن استخدام ستة مبادئ في حياتنا اليومية من أجل الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 خطوات لتدريب دماغك على تحقيق النجاح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 خطوات لتدريب دماغك على تحقيق النجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).