القهوة تزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال

2020/02/01 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة تضم المنتجات التي تزيد مستوى هرمون الأنوثة، الإستروجين، في جسم الرجل.وقال العلماء إن مشروب البيرة يزيد من هرمون الإستروجين الأنثوي لدى الرجال، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن ووقف نمو الشعر في الجسم.أجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم […]

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