النطق بالحكم على ترامب الأربعاء

2020/02/01 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مصادر برلمانية أنّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي، الأربعاء المقبل، بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.وقالت المصادر لهذه الوسائل بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ، الجمعة، ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو […]

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