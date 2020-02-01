4 عادات خاطئة تجنبها أثناء الدايت

2020/02/01 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / التخلص من دهون البطن، حلم يراود الكثير من الأشخاص، وفي سبيل تحقيقه، يسعون إلى اتباع الأنظمة الغذائية القاسية، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية، ولكن دون جدوى.واستعرضت مجلة “الكونسلتو” الصحية العادات الخاطئة التي يقع فيها متبعي الدايت، وتمنعهم من فقدان دهون البطن، نقلاً عن موقع “Health”.1- تجنب الدهون تمامًا يعتقد […]

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