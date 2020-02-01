عقوبات وغرامات مالية بحق نادي الشرطة العراقي

2020/02/01 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فرض الاتحاد العربي لكرة القدم سلسلة من العقوبات والغرامات المالية على نادي الشرطة العراقي وعدد من المسؤولين فيه على خلفية أحداث بعد مباراة فريقه مع الشباب السعودي في إياب ربع نهائي بطولة الأندية العربية.وطالت العقوبات رئيس النادي عبد الوهاب الطائي بحرمانه من مرافقة فريقه ثلاث مباريات وتغريمه 12 ألف دولار لقيامه بشتم […]

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