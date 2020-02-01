آخر تطورات الفيروس في كل أنحاء العالم

2020/02/01 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا تزال السلطات الصحية والمختصة في مختلف دول العالم تتابع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءت اللازمة لمواجهة النسخة الجديدة من فيروس كورونا، الذي انطلق من الصين وانتشر في أكثر من 18 دولة.وفيما يلي أهم التطورات بشأن فيروس كورونا على الصعيد العالمي: – التلفزيون الصيني: بلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في الصين […]

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