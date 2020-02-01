2020/02/01 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت مجلة “جورنال دي فام” الفرنسية تقريرا، عرضت فيه مجموعة من وضعيات النوم الصحية والمناسبة للشعور بالراحة، وهي التي ينصح بها الأخصائيون لتجنب مشاكل الظهر والتشنج العضلي، وللحصول على نوم عميق.وقالت المجلة، في تقريرها، إن الإنسان يقضي حوالي ثلث حياته في السرير، ولكنه لا يكون دائما نائما في وضعية مريحة.وتؤثر الوضعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل الوضعيات للنوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل الوضعيات للنوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).