2020/02/01 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت الحكومة الصينية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258، بعد تسجيل 45 وفاة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 258) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 258) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).