هجوم على القاعدة الاميركية “قيارة” في نينوى شمال العراق

2020/02/01 | 06:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هاجمت جماعة مسلحة بصواريخ الكاتيوشا مساء الجمعة، قاعدة جوية يقطنها اميركيون في نينوى شمال العراق .وقال مصدر أمني عراقي في بغداد، إن جماعة مسلحة هاجمت قاعدة “القيارة” التي يقطنها جنود أميركيين مساء اليوم الجمعة، بخمسة صواريخ كاتيوشا.وأضاف أن الهجوم، الذي يتوقع أنه يستهدف بشكل مباشر القوات الأميركية الموجودة في القاعدة الجوية، والتي […]

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