مطار البصرة العراقي يمنع دخول الصينيين

2020/02/01 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصدر مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، الجمعة، قررًا بمنع دخول أي صيني أو وافد قادم من الصين إلى العرق، وفقًا لما جاء في بيان مقتضب.وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، أصدرت سلطات الطيران المدني في البلاد تعميمًا على شركات العاملة في المطارات، بشأن المسافرين القادمين من الصين أو باقي دول شرق آسيا، […]

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