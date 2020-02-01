هذا ما جاء برسالة من شقيقة المعتقلة “الهذلول” للملك سلمان

2020/02/01 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعثت “لينا”، شقيقة المعتقلة السعودية، لجين الهذلول، رسالة إلى عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتزامن مع عقد جلسة في إطار محاكمتها، بعد تأجيل استمر أشهرا.ونشرت لينا رسالتها في تغريدة عبر “تويتر”، الخميس، وأعادت نشرها شقيقتها الأخرى “علياء”.وجاء في الرسالة: “تم اليوم الخميس 30 يناير 2020 عقد جلسة محاكمة بعد […]

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