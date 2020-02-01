ماذا قالت حنان الفتلاوي لعلاوي بخصوص فيروس كورونا؟

2020/02/01 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت رئيس حركة ارادة العراقية حنان الفتلاوي صمت وزارة الصحة العراقية ازاء فيروس كورونا المميت....

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