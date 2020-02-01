2020/02/01 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

وعلي يوسف أحمد النوري (42 عاماً) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنصري شرطة عراقيين.

وبحسب مصادر أمنية، كان النوري قائداً لمجموعة تتبع للقاعدة في مدينة الفلوجة العراقية، كانت قد خططت لعمليات استهداف ضد قوات الشرطة.

ويتهم النوري، إلى جانب أفراد من القاعدة، بإطلاق النار وقتل عنصري شرطة يتبعان لمديرية أمن الفلوجة في هجومين منفصلين في 2006، أحدهما برتبة ملازم أول.

وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، تم بموجبها توجيه طلب تسليم بحقه إلى الولايات المتحدة، ما أدى لاعتقاله على ضوء توجيهات وزارة العدل الأميركية للسلطات المحلية في فينيكس.

وكان القاضي جون بويل قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري بتاريخ 29 أغسطس، تم اعتقاله بموجبها، وذلك عقب مطالبة القضاء العراقي السلطات في الولايات المتحدة بتسليمه كمطلوب للعراق، حيث صدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأميركية توقف قيادياً عراقياً بالقاعدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الأميركية توقف قيادياً عراقياً بالقاعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).