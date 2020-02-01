هزة أرضية تضرب منطقة جنوبي العراق

2020/02/01 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر فجر اليوم السبت، شمال الكويت.

وبحسب مراصد رسمية فان الهزة الارضية تبعد 15 كم جنوب غرب مدينة صفوان، في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

واوضحت ان هذه الهزة تضاف الى النشاط الخفيف الذي شهدته منطقة الزبير في البصرة قبل ايام قليلة.

ولم تشر المصادر الى وقوع خسائر بشرية او مادية لحد الان.

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