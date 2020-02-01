حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا في الصين

2020/02/01 | 08:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لفيروس كورونا، مبينة أن 259 توفوا لغاية الآن فيما قارب عدد المصابين 12 ألف شخص.

وقالت اللجنة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11 ألفاً و791 شخصاً، بينهم 1795 مصاباً بحالة حرجة، فيما فارق الحياة 259 شخصا، وتعافي 243 شخصا".

وأضافت أنه تم رصد 2102 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وتم الكشف عن 13 إصابة في هونغ كونغ و7 في ماكو، و10 حالات في تايوان.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل حالة سابعة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

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