الشرطة الأمريكية تعتقل قياديا عراقيا في تنظيم القاعدة

2020/02/01 | 08:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألقت الشرطة الامريكية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

ووفقا لما نشره موقع قناة "الحرة"، فإن علي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنصري شرطة عراقيين.

وبحسب مصادر أمنية، كان النوري قائدا لمجموعة تتبع لتنظيم لقاعدة في مدينة الفلوجة، كانت قد خططت لعمليات استهداف ضد قوات الشرطة.

ويتهم النوري، إلى جانب أفراد من القاعدة، بإطلاق النار وقتل عنصري شرطة يتبعان لمديرية أمن الفلوجة في هجومين منفصلين في 2006، أحدهما برتبة ملازم أول.

وكان القضاء قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، تم بموجبها توجيه طلب تسليم بحقه إلى الولايات المتحدة، ما أدى لاعتقاله على ضوء توجيهات وزارة العدل الأمريكية للسلطات المحلية في فينيكس.

وكان القاضي جون بويل قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري بتاريخ 29 آب، تم اعتقاله بموجبها، وذلك عقب مطالبة القضاء السلطات في الولايات المتحدة بتسليمه كمطلوب للعراق، حيث صدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحقه.

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