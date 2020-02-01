نائب: البرلمان لم يتسلم اي مشروع قانون من الحكومة منذ اربعة اشهر

2020/02/01 | 09:03 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، السبت، ان البرلمان مستعد للانعقاد باي لحظة يتم فيها تكليف ...

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