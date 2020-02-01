تربية السليمانية تقرر عطلة

2020/02/01 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية التربية في السليمانية تعطيل الدوام الرسمي اليوم السبت في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأفاد مدير تربية شرق السليمانية عمر محمد صالح في بيان له، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم السبت، في المدارس التابعة للمديرية.

من جانبها اعلنت مديرية تربية شرق السليمانية وفي بيان لها تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس.

يأتي هذا القرار بعد تساقط كثيف للثلوج في المدينة ليلة امس الجمعة وفجر اليوم السبت.

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