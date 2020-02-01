التربية تعلن إطلاق رواتب موظفيها مطلع الأسبوع المقبل

2020/02/01 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت وزير التربية، سها العلي بك، متابعتها لمسالة تأخر رواتب موظفي التربية، كاشفة عن اطلاقها مطلع الاسبوع المقبل.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزير التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي وذلك لمعرفتها بأهمية […]

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