الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي غربي الأنبار

2020/02/01 | 09:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، امس الجمعة،عن تصدي قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الارهابي غربي المحافظة.وقال نصر الله في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش”

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