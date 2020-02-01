نبيل تومي - حكومة متطوعين

2020/02/01 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_تومي حلمت ليلة الأمس بأن الأنتفاضة التشرينية في العراق قد أنتصرت و بأن الثوار جميعـا قد أجمعوا على أختيار وترشيح أحدى الشخصيات النسائية وهي ناشطة مدنية مستقلة لتكون رئيسة لوزارة العراق ، وعلى الفور قررت هذه السيدة بالعمل بجدية وجهادية عالية وبحماسة لا توصف من أـجل أنجاز خطابهـأ الأول للأمة العراقية ، والذي أشترطت أن تلقيه على على الشعب تحت نصب الحرية للعملاق جواد سليم وتكون بين الجماهير المنتصرة وهو......

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