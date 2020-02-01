محافظة بغداد تستعد لإطلاق آلاف الدرجات الوظيفية وتعيين المحاضرين

2020/02/01 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت محافظة بغداد، اليوم السبت، جميع المديريات التابعة لها الى اعداد قوائم باسماء المتقدمين للتعيينات بغية ادراجهم ضمن خطة التوظيف للعام الحالي 2020، معلنة انها تستعد لتعيين جميع المحاضرين بالمجان او التعاقد معهم.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، اطلعت عليه "الغد برس"، إن "المحافظة ستطلق قريبا الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020 ضمن حركة الملاك لعام 2019 وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء القاضي باطلاق التعيينات بشكل مستمر ضمن حركة الحذف والاستحداث للعام الماضي 2019".

وبين أن "هذا الامر جاء على اثر احالة عدد كبير من الملاكات التربوية على التقاعد بحسب قانون التقاعد الجديد، اذ تتوفر في كل عام 500 الى 600 درجة وظيفية في كل مديرية، بيد ان هذا العام قد يزداد فيه العدد الى الاف الدرجات الوظيفية لاستيعاب اكبر عدد من التعيينات".

واضاف ان "المحافظة بجميع دوائرها تجري عملية احصاء المحالين على التقاعد لديها من اجل رفد المحافظة باعدادهم لاطلاق التعيينات".

ولفت العطا الى ان "ملف المحاضرين المجانيين يعد من الملفات المهمة التي أولتها المحافظة اهمية بالغة وقد اتخذت اللازم من اجل حسمه بالسرعة الممكنة"، مؤكدا ان "المحافظة تمكنت خلال العام الماضي من شمول عدد كبير منهم بالتعيينات".

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