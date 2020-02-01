ممثلة مصرية تكشف حقيقة ارتباطها بفنان تركي شهير

2020/02/01 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الممثلة المصرية، أروى جودة، حقيقة ارتباطها بالمغني والممثل التركي، أوزجان دينيز، بطل مسلسل "عروس اسطنبول".

وأكدت جودة أنها كانت تربطها علاقة رسمية بأوزجان دينيز، بعد أن شاركته تصوير إحدى أغنياته المصورة في تركيا، وقتما كانت تعمل عارضة أزياء في بداياتها الفنية، بحسب موقع "في الفن".

وبينت أن أوزجان دينيز التقى وقتها بعائلتها، وتقدم لخطبتها، مما يجعلها علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباطه هو بتركيا، اكتشف كلا منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ووقع الإنفصال بهدوء ودون مشاكل.

يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

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