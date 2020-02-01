2020/02/01 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اللواء الأول في الحشد الشعبي، امس الجمعة، دورة في الطبابة والتدريب البدني وذلك في اطار رفع جاهزية المقاتلين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الأول يفتتح دورة في الطبابة والتدريب البدني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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