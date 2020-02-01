2020/02/01 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس الجمعة، على كدس عتاد لعناصر داعش بعملية امنية غرب الانبار.وقال نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي احمد نصر الله في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “قوة من عمليات الانبار والاستخبارات واللواء 13 في الحشد الشعبي نفذوا عملية امنية غرب الانبار ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد وعمليات الأنبار يعثران على كدس عتاد لداعش غرب المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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