بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي

2020/02/01 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه نحو 52% من المواطنين لصالح “الطلاق” من بروكسل.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام”، موضحا أن “بريكست” ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.ومن المتوقع أن تجري المملكة

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