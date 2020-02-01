2020/02/01 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي من ضبط أدوية بشرية (تستخدم في قسطرة القلب والشرايين) مخالفة للضوابط والتعليمات في أمتعة احد المسافرين قادم من برلين في محاولة لأدخالها دون موافقات رسمية.وفي مركز كمرك مطار النجف الأشرف الدولي تم ضبط طائرة مسيرة مخالفة للضوابط والتعليمات بصحبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط أدوية بشرية بدون موافقات رسمية في كمرك مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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