الحكيم يلتقي أبو الغيط والرئيس الفلسطيني لبحث “صفقة القرن”

2020/02/01 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم في القاهرة اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والخاص بخطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة الاميركية بشأن الشرق الأوسط.وسيتضمن اللقاء التباحث في مجمل القضايا العربية، وخاصة آخر التطورات الخاصة بالعراق، وكذلك التباحث عما سيتفق عليه وزراء الخارجية من […]

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